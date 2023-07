Violences urbaines : ceux qui s'engagent dans les quartiers

Il veut parler à tous, surtout aux plus jeunes. Guillaume Gomis est président de l'Association Z.E.P Élite au Havre, qui milite pour l'insertion des jeunes. Le mardi 27 juin, dernier, quand il a vu brûler plusieurs voitures et commerces de son quartier, il a décidé de descendre le soir, dans la rue, pour engager le dialogue. Avec eux, il veut partager le souvenir des émeutes de 2005. Appeler à l’apaisement, c’est ce que font aussi sur Internet certains rappeurs et influenceurs. Donner une autre image des banlieues, voilà le rêve d’Abdallah, un étudiant de 20 ans. Depuis Sartrouville, en région parisienne, il nous montre les dégâts dans sa ville. Lui aussi se dit révolté contre la police après la mort du jeune Nahel. Mais aujourd’hui, il veut que les violences s’arrêtent. Selon Abdallah, cela ne va rien changer, mais va au contraire empirer les choses. Il estime que brûler ce qui leur reste va juste pénaliser leurs familles et leurs parents qui vont payer plus d’impôts. Il dit avoir deux rêves, la fin des violences et que les banlieues soient mieux considérées. TF1 | Reportage B. Augey, A. Lebranchu, M. Lemesle