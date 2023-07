Quartiers : ceux qui tentent de faire barrage

Dans cette école pillée, sur les images, une femme ose s'interposer seule. C'était la nuit du 29 juin, à Villeurbanne près de Lyon, elle était en train de rentrer chez elle, quand elle a vu des jeunes s'introduire de force dans le bâtiment. En vain, une fois à l'intérieur, elle est en danger, l'un des jeunes pointe sur elle un mortier d'artifice. Elle s'en sortira indemne. Elle n'est pas la seule à être intervenue, l'homme en image, reconduit un adolescent dans le coffre de sa voiture. Et une femme simplement armée d'un balai charge seule une bande de jeunes et arrive à les faire reculer. Agir soi-même, comme Mohamed, restaurateur de Vitry-sur-Seine. Il se prépare à défendre son stand des pilleurs. Il sait très bien qu'il risque d'être visé, alors il va passer sa nuit à monter la garde. À Denain, dans le Nord, la maire de la ville, Anne-Lise Dufour, prend aussi les choses en main à son échelle. Après une nuit d'émeute et de pillage, elle annonce au commerçant qu'elle va renforcer la sécurité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, V. Lahmaut, C. Gerbelot