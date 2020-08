Quatorzaine au Royaume-Uni : ruée des deux côtés de la Manche

L'annonce, tombée au milieu de la nuit, a pris tout le monde de cours. À partir de ce vendredi matin, les voyageurs venant de l'Hexagone devront passer deux semaines à l'isolement à leur arrivée au Royaume-Uni. Alors, nombreux sont ceux à avoir essayé ce jeudi de filer à l'anglaise. Les compagnies aériennes ont même rajouté trois vols pour tenter de faire face à la demande, et les prix ont grimpé. Pour éviter la quatorzaine, il faudra arriver avant quatre heures du matin sur le sol anglais.