Quatorze départements sont toujours en vigilance orange aux inondations

La tempête Eleanor est partie mais elle laisse derrière elle de nombreux dégâts et quelques risques encore. En Isère, la brutale fonte des neiges et les fortes pluies ont engendré des coulées de boues rendant les routes dangereuses. Dans la Meuse, l'eau est restée à un niveau élevé : près de six mètres de hauteurs dans certains villages. Les habitants espèrent une décrue rapide pour pouvoir évaluer le coût des dégats. Pour le moment, les autorités préconisent la vigilance.