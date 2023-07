Quatorze jours de canicule dans les Alpes-Maritimes

Sur cette plage à neuf heures, il fait déjà 28 °C. Certains s'en plaignent : "Le plus difficile, c’est la nuit. Dans la journée, ça peut aller" ; "On n’a jamais eu aussi chaud. Je viens ici depuis que je suis née". Ici, la canicule dure depuis quatorze jours, alors vacanciers et locaux se sont adaptés : "On s’habitue, nous, avec les petits. On a trouvé un rythme comme ça le matin et en fin de journée" ; "On sort le soir. On en profite pour aller manger des glaces dans les petites ruelles, à la fraîche" ; "Pour me rafraîchir, je n’arrête pas de me baigner". Mais la Méditerranée est elle aussi en surchauffe. L’eau est à la même température que l’air en début de matinée. En ville, le mercure grimpe vite : 33 °C dès 10h30. La lassitude commence à s’installer : "Fatiguée. On a la tête qui tourne, on boit beaucoup" ; "Heureusement, on est en vacances. On peut faire la sieste, se reposer". Malgré la chaleur, le marché fait le plein. Certains se réjouissent même de la canicule. Cet après-midi, 35 °C sont attendus. Les températures ne devraient pas baisser avant le milieu de la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Flieller, B. Taïb