Quatre à table : cinq drôles de sœurs en cuisine

Direction le primeur pour nos premiers achats. Pour l'entrée, on aura besoin de six œufs et de persil. Pour le plat, on prendra des petits oignons, des carottes, un céleri boule et des pommes de terre Agata. Pour le dessert, Guite ne jure que par les pommes Golden. Maintenant, direction le boucher pour l'achat du poulet. Pour du bon, déjà, il faut qu'il soit bien en chair. Il ne doit pas y avoir que des os. Il faut qu'il y ait un peu de matières, il faut qu'il y ait de la viande. Une cuisse de poulet trop fine, c'est un poulet qui n'a pas couru, donc automatiquement, c'est un poulet qui n'a pas été élevé en plein air. C'est le moment d'enfiler le tablier. Pour les œufs pochés, mettre un bouchon de vinaigre blanc dans l'eau bouillante puis, les casser directement au-dessus de l'eau et baisser le feu. Lorsque le blanc semble cuit, on les dépose délicatement sur un torchon. Puis, on prépare le beurre, beaucoup de persil et un peu d'ail. Pour le plat de résistance, faire revenir le poulet avec du beurre et de l'huile, ajouter les oignons et les carottes, et le passer au four pendant environ quinze minutes. Reste à préparer la sauce. Pour finir, place au dessert : une délicieuse tarte aux pommes. TF1 | Reportage M. Fiat, Z. Ajili, T. Chartier