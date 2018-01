Quatre à table : curry de légumes

Ce samedi 6 janvier 2018, Agathe Audouze, créatrice du Café Pinson, nous prépare un repas 100% détox. Au menu : une soupe en entrée, un curry de légumes en plat principal et des poires rôties en dessert. Ces recettes pleines de fibres et rassasiantes ravillerons certainement vos papilles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.