Quatre à table : des burgers avec plus de saveur et moins de calories

Julie est formelle, s'offrir un burger frites, se régaler sans culpabiliser est possible. Il suffit juste d'y consacrer un peu de temps. Nous lui avons lancé le défi de nous préparer un menu spécial burger fait maison pour quatre personnes, avec des ingrédients de qualité. À la boucherie, on prend 400 grammes de bœuf haché. Une viande maigre, 5% de matières grasses. Nous façonnerons les steaks nous-mêmes. On achète ensuite les légumes et les fruits chez un producteur d'Île-de-France. On prend des tiges d’échalotes, des tomates, une salade et une botte de carottes dont on utilisera les fanes pour l'entrée. Et qui dit burger dit frites. Il faut qu'elles résistent bien à la friture, donc, on va prendre les Samba. Pour finir, grâce au fromager et à 100 grammes d'Emmental, notre burger va se transformer en cheeseburger. Enfin, un pot de fromage blanc onctueux parfait avec les carottes à grignoter. En cuisine, Julie prépare des petits pains burgers et du ketchup fait maison. La viande, elle, est saisie. Petit truc anti-gras, précuire les frites à l'eau avant de les plonger dans l'huile. Place au dressage. En entrée, des bâtonnets de carottes à tremper dans une sauce aux herbes originales. Pour finir, un milkshake à la fraise en guise de dessert. TF1 | Reportage E. Tran, G. Vuitton