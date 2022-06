Quatre à table : des fleurs à croquer

C'est une palette de couleurs qui flatte les yeux, mais aussi le palais des gourmets. Mufliers, œillets de poète, soucis, sous ses serres poussent pas moins de 28 variétés de fleurs et toutes sont comestibles. C'est ici que notre chef, Yves Terrillon, trouve l'inspiration pour sa cuisine. Pour la sauce de son poisson, le chef choisit des capucines : elles ont un goût poivré. Les fleurs, les tiges, les feuilles, tout se mange. Pour le dessert, ce sera des feuilles et des fleurs de bégonia. Yves Terrillon complète son panier avec quelques brins de lavande et quatre fleurs de courgette. L'ensemble lui a coûté cinq euros. Maintenant, direction le marché d'Antibes, qui sent déjà bon l'été, pour acheter des légumes de saison comme les fèves, incontournables de la cuisine méditerranéenne. Aubergines, tomates, poivrons, courgettes, total des légumes, 9,63 euros. Pour le dessert, des fraises du pays et du fromage frais, le tout pour 7,40 euros. Reste à choisir le poisson et le budget est serré : deux filets de merlan pour 6,84 euros. Découvrez en cuisine chaque étape pour la préparation des plats. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli, D. Guido