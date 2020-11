Quatre à table : Des recettes à base de grenade

Au Moyen-Orient, la grenade est appelée le fruit du paradis. Avec une vente qui a triplé en dix ans, on constate que les Français en consomment de plus en plus. Alors pour notre Quatre à table de ce samedi, le chef Julien Allano a relevé le défi de nous préparer un repas pour quatre autour de ce produit, et ce, avec un budget de 30 euros. Pour nos ingrédients, il nous a emmenés au marché pour se procurer des grenades, un jus pressé, une poignée de noix, des endives, des fenouils, des citrons, des radis, des pommes, des oignons, des carottes et des poires. Au menu : une entrée ultra-vitaminée riche en couleur, un chou farci délicieusement généreux, et une poire pochée fondante. En cuisine, Julien a commencé par effeuiller le chou. Il a prélevé douze feuilles et a émincé le reste. Ensuite, il a fait blanchir le chou pendant cinq minutes et l'a fait cuire pendant 30 minutes avec les accompagnements. Une fois refroidie, la farce a été mélangée à la viande et aux graines de grenade. Il ne reste plus qu'à façonner le chou farci dans un moule et le placer au four. En attendant, Julien a préparé les poires pochées avec le jus de grenade. Et enfin, la grenade a été déclinée en vinaigrette pour la salade composée.