Quatre à table : des recettes à la sauce TikTok

À seulement 24 ans, Diego Alary est le chef français le plus suivi sur les réseaux sociaux. Ses recettes à la sauce TikTok dépassent les quinze millions de vues. Des plats faciles à réaliser en moins de 30 minutes. Le défi ne fait pas peur à cet ancien apprenti d’Alain Ducasse. D'origine portugaise, Diego aime revisiter les recettes méditerranéennes. Ça commence au marché, en banlieue parisienne où il a grandi. On achète six clémentines, quatre poivrons et des citrons. Ensuite, nous partons à la recherche de Féta et des pois chiches. Après, une halte à la boulangerie pour se procurer du pain et une pâte feuilletée pour gagner du temps. Et dernier achat : du Comté. Enfin, direction cuisine. Au menu de ce samedi : des tartines houmous de Féta et poivron confit, de la tarte aux champignons et Comté et des clémentines laquées au caramel. À savoir que Diego partage ses astuces sur les réseaux sociaux et dans un livre, déjà best-seller. TF1 | Reportage E. Despatureaux, J.F. Drouillet