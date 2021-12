Quatre à table : des repas de fête accessibles

Chez Michel Sarran, la gastronomie est une fête de tous les jours. Une bonne raison pour lui demander conseil sur comment mitonner un réveillon de grand chef techniquement accessible. Pour faire plaisir à ses hôtes, les produits de la mer sont une valeur sûre. En effet, on va préparer une entrée à base de Saint-Jacques marinés avec des fruits. Pour le plat, on va prendre de beaux magrets qui seront cuisinés avec une modeste tranche de foie gras. Pour un dessert de fête, des produits tout simples font l'affaire. Il faut enfin faire provision de fruits et légumes, et même des légumes secs. La crème de haricots au foie gras se marie à merveille au magret de canard juste rosé. Un dressage de grand chef et le tour est joué. L'entrée est un carpaccio de coquilles Saint-Jacques marinés avec de l'huile d'olive et un peu de soja. Du radis et une pomme verte vont apporter de l'acidité et donneront du relief au plat. Pour finir en douceur, quoi de mieux à Noël que des agrumes. Confit d'orange, crème fouettée et meringue, une pavlova à la fois réconfortante et croustillante. Pour 50 euros tout juste, le réveillon s'annonce très gourmand. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat