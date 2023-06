Quatre à table : des saveurs du Pacifique, avec des notes tahitiennes

Viana est de Papeete. Elle offre sa culture polynésienne à travers son restaurant. Ce samedi, nous lui avons lancé le défi de préparer un menu tahitien pour quatre personnes, avec un budget de 30 euros. Pour son entrée, Viana a besoin d'un poisson à chair ferme. Le poissonnier lui conseille le thon. Il va être accompagné de légumes : une carotte, un concombre, deux tomates et deux citrons. Il faut aussi des bananes. Et pour le poulet fafa, notre plat, une gousse d'ail, un oignon, des cébettes, deux poignées d'épinards et deux blancs. Direction supermarché pour acheter un litre de lait de coco, du riz et de la farine de tapioca. Pour notre entrée, la découpe du poisson est primordiale. Les cubes de thon sont plongés quelques minutes dans de l'eau salée. Les légumes sont ensuite râpés, coupés, salés, poivrés et mélangés au lait de coco. Pour notre plat, le poulet et l'oignon sont coupés en cubes. Le tout est doré avec l'ail et les cébettes. Les épinards sont rajoutés, et une minute plus tard, le lait de coco est versé. Enfin, pour le dessert, place à un délicieux gâteau à la banane. TF1 | Reportage L. Delsol, K. Betun