Quatre à table : des tapas raffinés

Avec un budget de 30 euros, Cédric Béchade a accepté de relever notre défi de préparer un menu spécial : des tapas. Direction les halles de Saint-Jean-de-Luz pour une initiation aux tapas que l'on appelle aussi "pinchos". Nous achetons de quoi faire une piperade, un grand classique basque décliné en deux tapas. Nous prenons aussi une courgette, un melon, de la ciboulette, un bouquet de basilic, du thon et des calmars basques. Nous faisons un stop à la charcuterie pour prendre du jambon de Bayonne, du lomo et la txistorra. Nous achetons aussi du petit-lait de fromage de brebis et un pot de confiture aux piments d'Espelette. Nous allons cuisiner cinq tapas dont quatre salés et un dessert. Le premier est rehaussé d'une sauce vierge agrémentée de jambon de Bayonne et de piments. Une piperade à la plancha va servir de base à deux tapas chauds. Ils seront complétés d'une omelette à la piperade avec des morceaux de lomo. Avec de la txistorra grillé, du chipiron taillé en lanière et de la piperade, la portion est à la fois gourmande et équilibrée. Nous terminons ensuite sur une note sucrée avec un melon juteux bien mûr.