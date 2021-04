Quatre à table : du chocolat dans tous les plats

Pour le Quatre à table du jour, nous avons rendez-vous avec notre chef dans une chocolaterie. Associer le chocolat avec beaucoup de plats, c'est possible. Le but c'est surtout de bien le choisir en fonction de ce que l'on va cuisiner. Pour l'entrée et le plat, le chef va utiliser un chocolat avec un cacao assez amer. Ensuite, direction le poissonnier pour acheter des coquilles Saint-Jacques, la boucherie pour le filet de canard, enfin le maraîcher pour les épinards et les endives. Le reste du budget va servir pour les œufs et le beurre. En cuisine, le chef commence par le dessert. Le chocolat plus doux est associé au beurre. Au bain-marie, les œufs sont montés en neige pour une meringue épaisse. Pour l'entrée, les coquilles Saint-Jacques sont accompagnées d'un sabayon mousseux. Pas de sel ni de citron, c'est le chocolat amer saupoudré qui va relever le goût. Il reste le canard qui sera cuit sur la peau, avec les endives rôties et les épinards. Le chef prépare ensuite une sauce vinaigrée avec du chocolat amer. Une fois le dressage terminé, place à la dégustation.