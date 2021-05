Quatre à table : du fromage de chèvre dans tous les plats

Sur le marché de Tours (Indre-et-Loire), le chef Maximilien Bridier va nous aider à faire le bon choix parmi les stars de la région : les fromages de chèvre. Dans le Centre-Val de Loire, on en trouve des secs, des moelleux, des cendrés, en buche ou encore en pyramide. Pour son menu, Maximilien cherche trois affinages différents. Pour le dessert, il nous faut deux louches de fromage frais. Et pour accompagner le fromage, il faut des légumes de printemps. Il nous faut également du riz à risotto pour le plat principal. En cuisine, première préparation : la glace au fromage de chèvre, mélangée à du sucre et un zeste de citron vert. Pour l'entrée, nous allons utiliser les trois fromages et faire une soupe avec les orties. Un menu printanier avec en plat principal un risotto aux asperges vertes version tourangelle. L'idée est d'utiliser les dés de Sainte-Maure comme des dés de beurre pour lier le risotto. Pour la touche finale, la glace au chèvre s'accompagne de fraises et d'un crumble. Du fromage de chèvre de l'entrée au dessert, la mission est accomplie pour moins de 30 euros.