Quatre à table : du raisin de l'entrée au dessert

Les plats au raisin qui se démarquent par leur goût salé sucré n'ont rien d'habituel. Mais à Mauguio, Valérie Roux a accepté le défi de nous concocter un menu à base de ce fruit de saison, avec un budget de 30 euros. Elle nous a préparé une salade en entrée et du filet mignon à la sauce raisin en guise de plat principal. Pour le dessert, place au gratin de raisin avec de la poudre d'amande, de l'œuf, du beurre et du sucre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.