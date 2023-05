Quatre à table : la charcuterie avec amour et poésie

Meilleur ouvrier de France, Sébastien Zozaya le sait mieux que personne. Dans le cochon, tout est bon, de la tête aux pieds, en passant par la queue, rien ne se jette, tout se cuisine. Avec 30 euros, les achats commencent chez lui. Il a choisi de mettre à l'honneur l'andouille de campagne fumée. Pour la suite, Sébastien a choisi de préparer sa spécialité, une tourte tout cochon, à base de chair à saucisse de Toulouse. Qui dit tourte, dit feuilletage. Il aura besoin de 500 grammes de pâte toute prête pour la recette. Pour équilibrer le menu, il nous faut quelques fruits et légumes : huit pièces d'asperges blanches, quatre carottes fanes, une botte d'épinards, et une barquette de fraises. Pour finir, un passage à la crèmerie pour prendre du fromage blanc. En cuisine, Sébastien commence par la recette la plus longue, la tourte tout cochon. En entrée, des asperges blanches des Landes avec andouilles fumées. Le tout, accompagné par une mayonnaise maison. Pour la petite douceur, des fraises, du miel, du fromage blanc et des mini-palmiers. Charcuterie cuisinée et dessert léger, un menu gourmand et équilibré. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat