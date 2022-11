Quatre à table : la courge, star des menus en automne

Avec leurs formes, leurs tailles et leurs couleurs si différentes, on s'étonne presque qu'elles appartiennent à la même famille. Hélène Borderies, journaliste culinaire, leur a consacré un livre. Rien de meilleur selon elle que de les déguster de l'entrée au dessert. En fine connaisseuse, Hélène choisit une delicata, un potimarron et une butternut . Elle prend aussi des échalotes, une livre de pomme de terre et 200 grammes de noix. On va ensuite acheter trois belles cuisses de canard qui feront parfaitement l'affaire pour le hachis Parmentier. À la crèmerie, nous prenons un morceau de parmesan dont on fera des tuiles, de quoi agrémenter la soupe de potimarron qui servira d'entrée. Et pour faire le gâteau, il nous faudra des œufs et un pot de fromage à tartiner. On commence par le plat principal, un hachis Parmentier, avec la courge delicata qui est assez lisse en texture, mais qui a un petit goût de noix. Riche en fibre et en vitamine, elle donne à la préparation, une saveur légèrement sucrée et se marie sans problème à la pomme de terre et au canard confit. Sinon, comment sont concoctés l'entrée et le dessert ? TF1 | Reportage É. Tran, B. Lachat