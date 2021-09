Quatre à table : la pomme au menu

Dans les vergers de l'Anjou, les pommes sont prêtes à être croquées ou cuisinées. Pour notre Quatre à table de ce samedi, le chef Jean-Marc Capdevielle va nous préparer un repas autour du fruit préféré des Français pour 30 euros. Au menu : carpaccio de légumes aux pommes Zingy en entrée, suprême de poulet d'Ancenis et pommes rôties pour le plat principal, et soufflé aux pommes et cointreau en guise de dessert. Nous commençons par la cueillette des fruits. Pour l'entrée, nous prenons des pommes Zingy. Pour le plat principal et le dessert, ce sera des HoneyCrunch. Puis, nous allons dans l'épicerie de Noémie pour acheter les légumes et le fromage. Il nous faudra des radis colorés "blue meat" et "red meat". On y ajoute une betterave Chioggia et un fromage de chèvre frais. Puis, direction le boucher pour les suprêmes de poulet d'Ancenis. Place à la préparation. Pour l'entrée, le chef coupe la pomme Zingy, les radis, la betterave et le fromage de chèvre frais. Pour le plat principal, il fait dorer les suprêmes de poulet puis déglace oignon, ail, estragon au muscadet et accompagne le tout de pommes rôties. Quid du dessert ?