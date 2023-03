Quatre à table : la revanche des légumes oubliés !

Les légumes anciens colorent les étals de nos marchés. Et pour les sublimer tout en finesse, nous retrouvons le chef breton Samuel Sélosse. Il a accepté de nous préparer un menu complet pour quatre personnes avec un budget de 30 euros. Direction le marché de Saint-Quay-Portrieux pour trouver l'inspiration. Nous prenons du panais, une botte de blette et des œufs. Ensuite, nous achetons une douzaine d'huîtres creuses pour l'entrée. Nous ajoutons une douzaine de Saint-Jacques, le produit phare de la baie. Chez le crémier, nous achetons du lait, du beurre et de la crème. Chez un maraîcher, nous prenons du rutabaga et du chou kale. En cuisine, nous commençons par l'entrée en préparant les blettes en séparant les feuilles des côtes. Une fois mixé, le velouté d'un vert éclatant vient se marier avec des huîtres tout juste tiédies. Pour le plat, il nous faut un peu d'huile de coude. Après cuisson dans du lait, il sera réduit en purée. Puis, le chou kale sera transformé en chips. Pendant ce temps, les noix de Saint-Jacques crépitent dans du beurre. Une fois rôties, elles se marieront au rutabaga. Enfin, le panais sera la star de notre dessert. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel