Quatre à table : la saveur de la gastronomie locale au piment d'Espelette

Joris est chef à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Il est venu découvrir le piment d'Espelette qu'il cuisine à toutes les sauces. Ce condiment est originaire du Mexique, mais il s'est bien adapté au climat et à la terre basque. Dans la région, cette épice a largement remplacé le poivre. Le piment d'Espelette est à la fois piquant, doux et fruité. Pour quatre personnes, un petit pot de 50g suffira amplement. Pour notre menu, il faut un poisson. Nous le trouvons aux Halles des 5 Cantons. Pour l'entrée, nous choisissons un chèvre bien frais. Nous achetons également trois œufs, un demi-litre de crème liquide et une plaquette de beurre doux. Chez le maraîcher, nous prenons un potimarron, une minuscule grappe de raisin blanc, deux poires et 500g de topinambour. Enfin, pour le dessert, nous nous procurons une tablette de chocolat. En entrée, le chef nous cuisinera un velouté écru de potimarron au chèvre et piment d'Espelette. Une épice magique qui recouvrira notre plat de résistance : un merlu accompagné d'un duo de topinambour. Et pour le dessert, une bonne quantité de piment est incorporée au chocolat. Un mélange chaleureux qui vient napper une tartelette aux poires. TF1 | Reportage L. Delsol, K. Betun