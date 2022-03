Quatre à table : la science dans l'assiette

Hervé This, chimiste, est le premier à explorer les réactions scientifiques dans les casseroles. Il y a 40 ans, un soufflé au Roquefort qui n’a pas gonflé a changé sa vie. "J’ai compris qu’il y avait une discipline scientifique qu’on pouvait créer. Je l’ai appelée : la gastronomie moléculaire", confie-t-il. Pour le plat principal et la mise en bouche, il achète des crevettes à la poissonnerie. Puis un passage à la crèmerie pour du parmesan, du lait, des œufs et un pot de crème. Devant un étal de fruits et légumes, il choisit divers condiments : oignons, ail, échalote, orange et carotte. Sans oublier de passer à l’épicerie pour du riz et du beurre. Blouse de chimiste sur le dos, direction cuisine. L’Alsacien attaque d’abord les entrées : bisque de crevettes et œuf parfait avec sa crème de parmesan. Un riz broyé à l’ail, crémeux, avec le corps des crevettes, juste dorées, servira de plat de résistance. Enfin, en guise de dessert, il nous prépare du Kouglof associé au Wurtz. Ce dernier est une autre de ses trouvailles. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, M. Gatineau