Quatre à table : la tarte flambée à l'honneur

Gourmande et toujours à partager entre bons vivants, la tarte flambée se déguste sans aucune modération. Le Restaurant à L’Aigle est le garant de la recette originale et l’a remise au goût du jour dans les années 60. Rendez-vous chez le meunier, comme autrefois, pour la première étape de nos courses : la farine pour la pâte. De quoi confectionner notre dessert et nos flammekueches, le nom alsacien de la tarte flambée qui n’a absolument rien de flambé. C’est en effet une simple histoire de traduction. Un plat paysan dont la recette n’a pas changé depuis des siècles. Deuxième achat à la ferme du village : des produits laitiers et des œufs. Puis on va chez un maraîcher pour nous procurer des oignons blancs, des oignons rouges et de l’ail, mais aussi des pommes de terre, des pommes d’Alsace et du persil. Enfin, le dernier ingrédient : le lard. Une fois nos achats terminés, direction la cuisine. Au menu de ce samedi : la tarte flambée ou flammekueche pour l'entrée, bibeleskaes et pommes de terre sautées en guise de plat de résistance et des tartelettes alsaciennes aux pommes de saison pour le dessert. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings