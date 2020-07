Quatre à table : la tomate à l'honneur

Pour notre Quatre à table de ce samedi, Florence Grave, cheffe du "Bloempot" à Lille (Nord), nous a concocté un menu spécial à base de tomates. En entrée, nous avons du chèvre à l'eau de tomates réduites accompagné de tomates confites et de tagètes. Pour le plat principal, la tomate cœur de bœuf est à l'honneur avec des coques, du fenouil et du poulet en saumure. Enfin, un sorbet de tomates avec de l'estragon et des cerises nous est servi pour le dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.