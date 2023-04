Quatre à table : l’asperge dans tous ses états

Nous voici au pied du Luberon pour un rendez-vous avec l'une des stars du printemps, l'asperge verte de Provence, et un chef qui la cuisine dans tous ses états. Visite chez le producteur en pleine récolte. À Mallemort (Bouches-du-Rhône), le terroir semble béni pour le légume. Elles sont vendues directement sur l'exploitation. Nicolas Bottero nous donne sa technique pour bien les choisir : "ce petit bruit signifie qu'elles sont fraîches et qu'elles ont été ramassées récemment". L'astuce pour faire des économies c'est d'en choisir quelques-unes moins jolies. Après avoir acheté 1,3 kilo d'asperges, direction le marché de Lambesc pour acheter des faisselles de chèvre, des œufs, une orange sanguine, quelques olives et le dernier ingrédient, le petit épeautre pour le risotto. Il est temps de passer en cuisine. Le chef commence par les asperges de plus gros calibre pour l'entrée. Il a fait des asperges en version sucrée salée avec des œufs mimosa. Il prépare ensuite le risotto avec l'épeautre. Et pour le dessert, il prépare une confiture avec des morceaux d'asperges. TF1 | Reportage L. Huré, M. Jit