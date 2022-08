Quatre à table : l’aubergine à l’honneur pour une rentrée pleine de bonnes résolutions

Place de la Victoire, au cœur de Clermont-Ferrand, le rendez-vous est pris avec un amoureux de l'aubergine, le chef Eric Manenc. Pas de ratatouille au menu, mais des aubergines grillées ou sucrées. Ce légume, principalement produit en Italie, est la star du jardin anglais de Peter. À ses pieds, des aubergines de toutes les tailles, soient noires, soient zébrées. Et au marché, le chef cantalien ne résiste pas à la tentation d'ajouter du Cantal à ses plats. Mais qui dit recette italienne dit bien sûre mozzarella. Pour aller avec le caviar d'aubergine, Eric mise sur le porc avec son os. Une fois en cuisine, il entame la première étape de l'entrée, le millefeuille d'aubergine et de tomate. Il découpe les légumes en conservant la peau, riche en vitamines. Une fois arrosée d'huile d'olive, Eric rajoute les épices, notamment du sel italien aromatisé au poivron et à la tomate. Puis, on met au four pendant 30 minutes, à une température de 100 degrés. Pour le plat principal, le caviar d'aubergine, celle-ci est coupée en deux. L'assaisonnement reste le même, tout comme la cuisson. Quid du dessert ? TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes, I. Arrome