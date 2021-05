Quatre à table : le défi des légumes pour les enfants

Léon, neuf ans, et Claire Debruille, journaliste culinaire chez Marmiton, ont en commun le goût des bonnes choses : ils respectent les principes diététiques sans jamais renoncer à la gourmandise. Et visiblement, le menu de notre Quatre à table de ce samedi a été déjà négocié, à savoir des galettes de légumes râpés, façonnées comme un burger et accompagnées de frites de carotte. Au marché, on a acheté quelques tomates cerises pour l'entrée et des fraises délicieusement parfumées venant du Périgord pour le dessert. Pour terminer les courses en beauté, on a ajouté quatre tranches de jambon de Parme, de la mozzarella et de la crème liquide au panier. Pour l'entrée, Claire nous concocte une salade de kiwis et de tomates cerises à la fois colorée, sucrée et acidulée. Avec les fraises, le dessert a l'air raisonnable à priori, mais il a vite pris un tour gourmand. Ces fruits sont accompagnés de crumble croustillant, de caramel tiède et onctueux ainsi que d'une chantilly aérienne. Le tout présenté dans de jolies verrines et mis au frais le temps de préparer le plat principal : un burger revisité.