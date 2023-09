Quatre à table : le meilleur du régime méditerranéen

Découvrons Athènes et ses spécialités culinaires qui sentent la Méditerranée. C'est ici que le chef étoilé français, Arnaud Bignon, s'est installé il y a sept ans. Nous lui avons lancé un défi, concocter un menu pour quatre personnes avec 30 euros. Nous commençons par acheter des petits oignons rouges, des fleurs de courgettes qui serviront pour le plat principal, et de la romaine pour l'entrée. Il ne reste plus que les six abricots pour le dessert. Au total, nous avons dépensé 5,90 euros chez le maraîcher. À la crèmerie, notre chef choisit un fromage grec doux. Pour le plat principal, Arnaud choisit des pâtes typiquement grecques. Et côté poissonnerie, il opte pour des calamars. Dans la cuisine de son restaurant, il prépare d'abord la base de son dessert avec 200 grammes de fromage auquel il ajoute du miel, de la crème liquide et il mixe le tout. Il entame le plat principal en préparant les calamars. On passe à la cuisson des pâtes en y ajoutant du bouillon de légumes, le temps de cuire les oignons et les courgettes. Les romaines vont être blanchies, puis passées au barbecue japonais. Puis, les abricots sont rôtis avec du miel et du beurre. Enfin, il est temps de dresser les assiettes. TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot