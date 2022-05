Quatre à table : l'english breakfast à l'honneur

Dégustée à toute heure, le copieux petit-déjeuner anglais, english breakfast, est un classique de la cuisine britannique. Pour notre Quatre à table, le chef Franck Raymond, installé à Londres depuis plus de 25 ans, accepte le défi de nous cuisiner cet indétrônable. Pour les ingrédients, nous prenons du poulet pour réaliser nous-mêmes nos saucisses, des œufs, de la crème fraîche, des haricots blancs, des croissants pour remplacer les toasts au pain de mie, des fraises, du brocoli, quelques tomates et des champignons pour compléter. La première étape consiste à cuire et à mixer le brocoli pour la soupe. Puis, le poulet désossé est mixé avec la même quantité de crème fraîche. La cuisson se fait pendant 20 minutes dans de l'eau frémissante. Ensuite, tout est frit dans une même poêle. Quant aux haricots blancs, ils sont cuits dans du concentré de tomates avec de l'ail et du thym pour la touche française. Une fois les œufs pochés, il n'y a plus qu' à napper de sauce hollandaise et à déguster. A la dernière minute, nous préparons le dessert, le fameux eton mess. Il suffit d'écraser des meringues et mélanger avec des fraises et de la chantilly. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges