Quatre à table : les produits de la baie de Somme au menu

Depuis 20 ans, les végétaux de la baie de Somme sont à la carte de Philippe Carré, chef au Crotoy. Il en a même fait sa signature. Ce samedi, il a accepté notre défi en concoctant un menu 100% produits baie de Somme pour 30 euros. En premier lieu, nous récoltons les salicornes, les pompons et aussi les asters maritimes. Ensuite, direction la poissonnerie pour acheter deux maquereaux et quatre vives. Ceux-ci seront déclinés en entrée et en plat. Le dessert, lui, aura un goût de chèvre avec de la faisselle. Enfin, pour la garniture, le chef choisit quelques courgettes jaunes et un gros chou-fleur qui viendront trancher la salinité du poisson et des végétaux de la baie. Pour le reste, nous prenons une dizaine de fraises, un oignon, de la crème et du beurre. En entrée, le chef prépare une rillette de maquereaux accompagnée de salicornes crues. Les légumes sont cuits et accompagneront la vive, le tout sur une tombée d'asters maritimes cuits à feu doux comme des épinards. Quant aux pompons, ils chantent 20 secondes dans la friteuse. Enfin, pour le dessert, on mélange la faisselle de chèvre avec les fraises, un peu de sucre et des salicornes confites au sirop.