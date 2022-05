Quatre à table : les spécialités de Whoogy's

Hugo "Whoogy's", créateur de contenu culinaire, a accepté notre défi de ce samedi. Pour un budget de 30 euros, il va nous concocter un repas complet pour quatre personnes, comme au restaurant. Direction le marché pour acheter : carottes, ail, oignons, échalotes, asperges, rhubarbes, citrons et persil plat. Nous prenons également des œufs, du parmesan, du beurre et un peu de crème. Pour terminer les courses, nous faisons un saut chez le boucher et commandons 600 g d'échine de porc. En cuisine, nous préparons les asperges et les rissolons dans du beurre. Nous réalisons ensuite des œufs pochés que nous déposons sur les asperges avec un nuage de parmesan dessus. Ensuite, carottes et oignons sont transformés en purée. L'échine de porc, elle, est cuite à bonne température. La touche finale est une sauce condiment chimichurri pour rafraîchir et exciter les papilles. En guise de dessert, la compotée de rhubarbes est accompagnée d'une chantilly maison. TF1 | Reportage L. Delsol, W. Wuillemin