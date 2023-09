Quatre à table : les tartes sucrées et salées

Sur Internet, plus de 90 000 personnes suivent ses recettes de tarte. Une cuisine facile pour un amateur pressé. Ce samedi, Lauren Ferrié a relevé le défi de Quatre à table : réaliser un menu complet à base de tarte pour 30 euros. Elle prend de suite la direction de la boucherie et y achète 100 grammes de chorizo. Mais pour la recette, il y aura peu de viande et beaucoup de légumes. Ce sera un menu haut en couleur avec des tomates, des oignons et des courgettes. Dans la campagne du Tarn-et-Garonne, elle fait une ultime escale dans un regroupement de producteurs pour y prendre une crème fraîche fermière et du fromage. Une fois rentrée, elle attaque la tatin et son caramel. Elle va faire fondre environ 80 grammes de cassonades avec 60 grammes de beurre. Une fois les abricots bien lavés, on les dispose bien serrés sur le caramel avec la pâte par dessus. C’est parti pour 40 minutes de cuisson. En entrée, ce sera une tarte fine à la tomate. Elle utilise une petite poigne de pesto, et saupoudre le tout avec du cabécou. Elle ajoute quelques pignons et du thym pour exciter les papilles. Il ne reste plus que la tarte rustique. Elle ajoute une bonne couche de crème sur la pâte, puis installe les rondelles de légumes. Le tout est parsemé de tomme. Un régal, pas que pour les yeux. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, X. Boucher