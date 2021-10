Quatre à table : menu à base de pizza !

Georges Malaussène a accepté notre défi de concocter à manger pour quatre personnes avec un budget de 30 euros. Il va nous préparer de la pizza en mettant à l'honneur des produits frais. Dans la liste des ingrédients, il y a du fromage, du chorizo et des tomates fraîches. Nous prenons également du pissalat, des scampis puis une boule de mozzarella di bufala. Dans son laboratoire, Georges prépare les légumes coupés en tranches épaisses et enfournés. Quant à la pâte à pizza, elle a été préparée la veille selon une recette tenue secrète. Une technique est aussi requise pour travailler la pâte afin qu'elle puisse rester aérée. Il dépose ensuite les gambas et le chorizo pour notre pizza terre et mer. Avant d'enfourner, il faut tout assembler : oignons caramélisés et pissalat pour la pissaladière, puis chèvre, confiture de figues et pignon à l'intérieur du chausson. Après quelques minutes au four, entrée, plat et dessert à base de pâte à pizza sont prêts à être servis et dégustés.