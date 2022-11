Quatre à table : on se met au batch cooking ?

Pour passer plus de temps avec ses enfants le soir, Céline de Sousa se met en cuisine le dimanche et prépare les cinq dîners de la semaine en une seule fois. Son budget ne doit pas dépasser 60 euros. Pour s'y tenir, elle liste méthodiquement les menus et classe les produits par catégorie. Grâce à cela, l'achat des ingrédients se fait en une seule fois. Nous prenons deux kilos de pommes de terre, une quantité familiale comme pour les épinards, les endives et les champignons. Côté fruits, c'est 1,5 kilo de golden et quelques bananes, le tout pour un peu plus de 18 euros. Chez le volailler, Céline a prévu de prendre du poulet. Nous prenons quatre blancs bien charnus et une douzaine d'œufs. Puis un saut au supermarché pour acheter les produits de base. Dans le caddy, pâte à tarte, fromage, gnocchi, pâtes fraiches, crème liquide, avant de passer au rayon boucherie. Les courses sont terminées, le dernier billet de 20 euros est dépensé. Côté cuisine, quatre plats sont préparés simultanément, la plaque de cuisson se transforme alors en tour de contrôle. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat