Quatre à table : Romain Grosjean nous prépare un papet vaudois

Le papet vaudois est un plat typique de la région vaudoise. Sa recette est à base de poireaux, de pommes de terre et de saucisse aux choux. Pilote de Formule 1, Romain Grosjean nous explique et nous montre comment le préparer. Cette préparation est un vrai délice et ravira certainement vos invités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.