Quatre à table : un apéro qui fait office de déjeuner

Pour notre apéro façon déjeuner, la première portion sera un cake au saucisson et au fromage. Pour cela, nous allons acheter un saucisson bien sec et du fromage, en l'occurrence une tomme de chèvre locale. Pour la deuxième portion, nous allons faire une spécialité typiquement lyonnaise, la cervelle de canut à base de fromage blanc ailée avec de la faisselle. Avec 250 grammes de beurre salé, nous faisons le plein de produits fermiers. Pour qu'il soit équilibré, nous allons faire une tartinade avec quelques panais et des carottes pour picorer dedans, des pommes de terre pour les chips "maison" et des clémentines pour la touche sucrée. Avec ces achats, il nous reste près de trois euros. Pour gagner du temps, le cake charcutier et calorique à souhait, première portion de notre apéro, sera enfourné en même temps que les panais taillés en cube au préalable. Après 30 minutes, ils sont mixés puis transformés en purée légère et parfumée. C'est la deuxième portion de l'apéritif. Pour notre troisième portion, nous allons faire des mini-pancakes dont la recette est à base de pâte à crêpe épaisse et de la levure en plus qu'on repose pendant une bonne heure. Entre-temps, on prépare la cervelle de canut à base de faisselle et d'échalote ainsi que les chips de pomme de terre. Ayant bien reposé, les pancakes s'annoncent moelleux à souhait. Ils seront irrésistibles avec de la faisselle fouettée et un quartier de Clémentine. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat