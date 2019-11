Quatre à table : un brunch original et de saison

Direction Toulouse pour rencontrer Nadine Barbottin, blogueuse culinaire. Pour notre Quatre à table de la semaine, elle nous a préparé un brunch salé sucré. Au menu : un smoothie à base de poires, de yaourt et de grenades, puis un gâteau classique mais gourmand aux pommes, et des champignons accompagnés de tranches de lard avec des œufs cocotte au roquefort. Un repas original et de saison qui a coûté moins de 25 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.