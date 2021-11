Quatre à table : un couscous version terre-mer

Lionel Levy, chef marseillais, va nous faire découvrir le couscous. C'est un plat populaire né au Maghreb. Direction les étals du Vieux-Port et particulièrement celui de Jean. Le chef s'intéresse aux poissons bon-marché dans la pêche du jour. Dans le quartier populaire de Noailles, on trouve les trésors indispensables : les épices, la semoule de blé dur et les dattes Medjool pour le dessert. Pour l'entrée, on a acheté quelques olives et du cumin. Nous terminons nos courses avec l'achat de merguez, de légumes, de kakis, d'une grenade et des navettes. En cuisine, Lionel Levy s'attaque au couscous. La première étape est la réalisation du bouillon avec les épices. Les légumes, eux, vont cuire durant vingt minutes. Quant aux saupes, elles sont délicatement coupées en filet avant d'être poêlées tout comme les merguez. Il faut ensuite cuire la semoule vingt minutes à la vapeur. Voici une version terre-mer du couscous, l'une des spécialités préférées des Français.