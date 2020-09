Quatre à table : un délicieux menu sucré salé avec de la confiture

Olivier Briand, l'audacieux chef du Ty Gibus à Caen, a accepté le défi de nous préparer un menu sucré salé pour quatre personnes avec un budget de 30 euros. Au menu : du maquereau accompagné de bâtonnets de melon et de confiture d'abricot au poivre en guise d'entrée. Pour le plat principal, le chef a concocté du boudin noir snacké avec de la betterave et de la purée de mûres. Enfin, il a sucré sa soupe de prunes avec de la gelée de pommes pour le dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.