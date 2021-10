Quatre à table : un menu 100% automnal avec du canard et des cèpes

Dans notre Quatre à Table de ce samedi, Philippe Mesuron va nous préparer des cèpes et du canard avec un budget de 30 euros. Un défi qui ne s'annonce pas facile. Même en pleine saison, le champignon se fait discret sur les étals. Au marché, nous achetons des légumes pour du velouté, une carcasse de canard, des cèpes, des magrets, des pommes et du beurre pour le dessert. Nous nous rendons ensuite au jardin de Philippe pour y cueillir des figues pour compléter notre dessert. En cuisine, nous commençons par le velouté puis la préparation des cèpes. Vient ensuite la viande, la première étape consiste à quadriller le magret. Philippe a sa technique pour concocter un plat périgourdin : magret, pommes de terre et cèpes. Juste avant l'entrée, il y a un velouté de potiron avec une tranche de cèpe crue. Pour le dessert, nous avons un crumble pommes-figues, le tout à moins de 30 euros. Un repas à déguster à quatre sous un joli soleil d'automne.