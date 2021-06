Quatre à table : un menu 100% barbecue

Le barbecue est un art culinaire à part entière. Pour le prouver, Thierry Cornuet a accepté de relever le défi de notre Quatre à table : préparer un menu 100% barbecue pour 30 euros. Avant de passer aux fourneaux, il nous donne rendez-vous au marché. Pour concocter ce menu, nous avons besoin d'herbes aromatiques : un peu de menthe, du persil et de la ciboulette. Nous ajoutons à cela des tomates cerises, de la Mozzarella, des oignons jeunes, des échalottes, des pommes de terre, des coquelets pour le plat principal et un ananas pour le dessert. Dans la cuisine en plein air, le chef nous apprend à répartir les braises pour parfaire la cuisson des plats. Nous faisons ensuite cuire les pommes de terre et les tomates dans des poêles en fonte. Les coquelets, eux, sont bien marinés avant de passer au grill. Puis, ils sont badigeonnés de sauce chimichurri, qui donne de la tendresse et de la fraîcheur à la viande. Enfin, l'ananas a été rôti à 40 degrés dans un mélange de rhum, de sirop d'érable et de citron.