Quatre à table : un menu 100% cru

Oubliez grillade, poêle et casserole, ce samedi aucune cuisson. Nous allons manger tout cru. Et c'est le chef picard Nicolas Gautier qui a imaginé pour nous une recette avec des asperges blanches et vertes pour l'entrée, des champignons de Paris pour le dessert. Pour le menu, nous avons besoin de beurre, de fromage frais, de courgettes et d'un tartare de maquereaux. Pour la préparation, le chef nous emmène dans son restaurant. L'avantage du cru, c'est la rapidité, il faut juste prendre bien soin de couper les légumes très finement. Pour l'entrée, les asperges sont assaisonnées avec une vinaigrette et une pointe de purée d'anchois. Même technique pour le plat, là encore, des fines lamelles de courgettes avec le maquereau découpé délicatement. Le fromage frais ajoute une touche d'acidité comme le citron. Accompagné d'une glace au fromage frais, d'une mousse au chocolat blanc, le champignon se fond parfaitement au dessert. Un repas cru de saison, idéal pour l'arrivée des beaux jours. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas, E. Hassani