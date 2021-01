Quatre à table : un menu 100% détox

Un menu 100% détox, c'est le défi de notre Quatre à table de ce samedi. Mais qu'entend-on par "détox" exactement ? Karine de la Rouère, nutritionniste, nous explique que c'est une pratique qui aide le corps à éliminer les toxines. Pour cela, il est préférable de consommer des aliments riches en vitamines, en antioxydants, en fibres et en oligo-éléments. Un repas détox commence par des légumes. Karine de la Rouère va alors nous concocter en entrée un velouté de potimarron avec des carottes, des pommes de terre, des oignons et une tête d'ail. Pour un peu de protéines animales, on a aussi pris du blanc de poulet qui est une viande maigre. Ce velouté au pouvoir antioxydant permet aussi de s'hydrater et de stimuler la digestion. Et pour le plat principal, la nutritionniste nous a préparé une fondue de poireau riche en fibres avec du lait de coco. Pour le dessert léger et gourmand, une simple salade d'oranges bio aux épices aide à lutter contre la fatigue. Contenant de la vitamine C, elle booste également l'immunité.