Quatre à table : un menu 100% lasagne

Rodolphe Regnauld, tout juste auréolé de sa première étoile, a accepté le défi de préparer une lasagne à 30 euros pour quatre personnes. Il va commencer par le plus simple : le choix de la garniture. Au menu donc une entrée faite de lasagne de butternut, des lasagnes traditionnelles en plat et pour finir, une lasagne butternut mandarine en dessert. Le boucher Gaby Gauthier nous aide à choisir nos viandes car il faut du bœuf mais aussi du veau moelleux. C'est ce mélange de viandes hachées qui va révéler toute la saveur du plat. En cuisine, la recette peut commencer. Pas de lasagne sans béchamel, il faut du lait, de la farine et du beurre fondu. La sauce bolognaise, elle, est d'une facilité déconcertante. Les oignons, la carotte et les fenouils sont coupés en petits dés. Il faut ensuite monter les lasagnes à la façon d'un mille-feuille. Pour l'entrée, de la lasagne cuite à l'eau sera associée à une purée de butternut alors que pour le dessert, le chef utilisera des fines tranches de butternut pour faire l'illusion de la lasagne. Après ce menu, une chose est certaine : la lasagne peut être dégustée à toutes les sauces. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive