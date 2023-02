Quatre à table : un menu 100% lentille verte du Berry

La lentille verte est un concentré du terroir berrichon. Pour la découvrir, nous avons pris rendez-vous avec Augustin Foucault, chef cuisinier originaire du Berry. Il a d'ailleurs accepté notre défi du Quatre à table et va nous concocter un repas pour quatre personnes avec un budget de 30 euros. Nous allons trouver notre ingrédient star à l'entrée d'un marché. Pour son menu, Augustin a choisi deux variétés : la lentille verte et la lentille beluga. Pour les légumes, le chef se laisse guider par les saisons : des porreaux, des échalotes et des pommes. Chez le boucher, nous prenons de la viande de porc et un fromage de chèvre pour l'entrée. En cuisine, nous préparons les lentilles. La cuisson des beluga est originale. Nous les mélangeons dans des échalotes et du beurre. La lentille va remplacer le riz du risotto. En fin de cuisson, nous ajoutons un peu de fromage de chèvre. Découpés en tronçons réguliers, les poireaux vont accompagner la côte de cochon. Et la lentille verte va donner du corps à la sauce charcutière. Pour le dessert, Augustin ajoute des lentilles en purée à une pâte de crumble. Une fois cuite, elle donne du croustillant aux pommes juste poêlées. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély