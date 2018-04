Quatre à table : un menu 100% méditerranéen

Direction à la Côte d'Azur pour rencontrer Xavier Malandran, notre chef du jour. Finaliste de Masterchef, il est habitué au défi. Mais cette fois-ci, il va nous préparer un repas de 30 euros pour quatre personnes. Au menu : des petits farcis provençaux, des pavés de merlu aux légumes et de la tarte au citron revisitée. De l'entrée au dessert, les saveurs méditerranéennes sont bien au rendez-vous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.