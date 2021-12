Quatre à table : un menu 100% méditerranéen

Cachée dans une ruelle du 20e arrondissement, c'est une adresse confidentielle. Seuls quelques initiés y ont leurs habitudes. Mickaëla avait envie de nous faire découvrir un petit coin de Grèce à Paris. C'est une petite ambassade, on y parle moins diplomatie que gastronomie. Alexandre connaît les meilleurs producteurs grecs et partage ses découvertes. On se procure des olives de table, de la feta artisanale mi-chèvre mi-brebis, de la fava et deux citrons. L'ensemble nous a coûté 17,40 euros. Maintenant, direction le marché de Belleville. C'est le moins cher de Paris. On passe voir le poissonnier. Dans le régime méditerranéen, on a très peu de viande. Les sardines, riches en vitamines et en oméga trois, sont excellentes pour la santé. Comptez 2,65 euros le kilo. Il reste plus que les légumes : un potimarron, trois oignons, un poireau et deux carottes. Pour le dessert, on aura besoin de quatre poires Comice et 100 g d'amandes. On aura déboursé en tout 8,25 euros. Il est temps de passer aux fourneaux. Au menu : le plein de bêta-carotène avec un potimarron rôti version grecque en entrée, des sardines au four accompagnées de légumes pour le plat, avec de la purée de fava et poireau caramélisé, et des poires mélangées avec du yaourt, de la cannelle et de la feta, sans oublier les amandes, pour le dessert. TF1 | Reportage E. Tran, B. Hacala