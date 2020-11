Quatre à table : un menu 100% produits locaux

Pour Victor Mercier, acheter des produits locaux est un principe, voire un engagement. D'ailleurs, ce jeune chef affirme qu'on a tout ce qu'il faut dans l'Hexagone, et on peut créer une cuisine à la fois locale et différente. Il nous prouve par la même occasion qu'on trouve toujours son bonheur quelle que soit la saison. Pour notre Quatre à table du jour, il nous faut des poireaux éclatants de fraîcheur avec une poignée d'épinards, une botte de navets, un chou, un bouquet de menthe, quelques feuilles de moutarde, du porc, des pruneaux, du kiwaï, du lait et des œufs. Au menu : une assiette verte et gourmande pour l'entrée, du porc aux pruneaux, un grand classique de la cuisine française, en guise de plat principal, et des îles flottantes à la façon du chef pour le dessert. Une fois les ingrédients réunis, direction la cuisine pour une séance à la fois instructive, savoureuse et anti-gaspillage.