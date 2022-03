Quatre à table : un menu 100% septième art !

Ses recettes, Thibaud Villanova les puise dans les films ou les dessins animés. Avec lui, tout se mange avec les yeux. Il a accepté notre défi de concocter un repas spécial cinéma pour quatre personnes avec un budget de 30 euros. Au marché, nous prenons du porc haché, du bœuf haché ainsi que du jambon cru. A la crèmerie, nous achetons de la crème, des œufs et du parmesan. Au stand de fruits et légumes, nous optons pour un potimarron, des poireaux, des pommes de terre, du céleri et des ciboulettes. En cuisine, nous commençons à préparer les pâtes à citrouille. Il s'agit d'un dessert emblématique de l'univers d'Harry Potter. Nous préparons une compotée de potimarron avec des pommes caramélisées et quelques noisettes. Ensuite, nous garnissons les chaussons de pâtes brisées avant de les enfourner. L'entrée est encore plus simple à réaliser comme un battement d'aile de Batman. Il s'agit d'une soupe froide avec des poireaux hachés et de la pomme de terre le tout sauté au beurre. Ensuite, le mélange passe au mixeur avec la crème fraîche. La dernière scène de notre menu consiste à refaire les spaghettis de La Belle et le Clochard. TF1 | Reportage E. Despatureaux, J.F. Drouillet